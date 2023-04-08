Український креативний директор увійшов до складу журі “Канських левів”

7 квітня “Канські леви 2023” оголосили членів журі ювілейного 70-го фестивалю. до складу основного журі категорії Industry Craft увійшов креативний директор з України Костянтин Шнайдер.
Він разом з іншими дев’ятьма членами журі оцінюватиме найкращі проєкти з усього світу та “приймати рішення щодо стандартів “креативної досконалості”.
Оголошення переможців відбудеться 19-23 червня 2023 року під час щоденних офлайн-церемоній.
Костянтин став єдиним представником України в складі журі фестивалю, повний список за посиланням.
Костянтин Шнайдер має більше 15 років досвіду у сфері реклами та маркетингу. Він має понад 200 нагород різних міжнародних та національних фестивалів, включно з Cannes Lions, Andy, The One Show, D&AD, Eurobest, Epica, Red Dot, ADC*Europe, Golden Drum, КМФР та інших.
Раніше ми писали, що українська дизайнерка здобула чотирикратну перемогу у престижній міжнародній премії.
Фото: “Канські леви 2023”