Український креативний директор увійшов до складу журі “Канських левів”

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Валерія Гуржий
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7 квітня “Канські леви 2023” оголосили членів журі ювілейного 70-го фестивалю. до складу основного журі категорії Industry Craft увійшов креативний директор з України Костянтин Шнайдер.

Він разом з іншими дев’ятьма членами журі оцінюватиме найкращі проєкти з усього світу та “приймати рішення щодо стандартів “креативної досконалості”.

Оголошення переможців відбудеться 19-23 червня 2023 року під час щоденних офлайн-церемоній.

Костянтин став єдиним представником України в складі журі фестивалю, повний список за посиланням.

Костянтин Шнайдер має більше 15 років досвіду у сфері реклами та маркетингу. Він має понад 200 нагород різних міжнародних та національних фестивалів, включно з Cannes Lions, Andy, The One Show, D&AD, Eurobest, Epica, Red Dot, ADC*Europe, Golden Drum, КМФР та інших.

Раніше ми писали, що українська дизайнерка здобула чотирикратну перемогу у престижній міжнародній премії.

Фото: “Канські леви 2023

Опубліковано: 08 квітня 2023
Каннские львы українські креативні агенції
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