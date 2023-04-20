75-річний японець переїхав до України і відкрив безкоштовне кафе у Харкові

Волонтер із Японії 75-річний Фумінорі Цучико відкрив безкоштовне кафе на Салтівці, найбільш постраждалому районі у Харкові.

Про це йдеться у сюжеті ТСН .

У червні 2022 року Фумінорі Цучико приїхав з Японії до України та жив у харківському метро, щоб підтримати містян, які переховувалися від російських обстрілів.

Коли рух метрополітену відновили та людей звідти виселили – він допомагав городянам продовольством. А тепер вирішив ще безкоштовно годувати їх гарячими обідами. У кафе Фумінорі Цучико, що відкрилося нещодавно, відвідувачам пропонують три страви та чай.

Щоб приїхати до України і відкрити кафе, Фумінорі Цучико продав свою квартиру у Японії. Зараз знімає житло на Салтівці. Також з фінансуванням допомогли друзі, благодійні організації та підписники у соціальних мережах.

Фумінорі Цучико майже не знає англійської, однак це не заважає йому порозумітися з місцевими мешканцями. Більшість з відвідувачів він знає особисто, адже впродовж 9 місяців переховувався разом з ними від російських ракет у метро.