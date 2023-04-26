Хто потрапив до першого списку Forbes 50 українських лідерок

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Марія Іващук
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Forbes Ukraine новий випуск журналу вперше присвятив 50 українським лідеркам.

“Жінки, завдяки яким Україна тримається гідно в економіці, волонтерстві, науці, мистецтві та на війні”, – йдеться в описі до нового номеру.

На обкладинці — парамедикиня й волонтерка Юлія («Тайра») Паєвська, письменниця й редакторка Мар’яна Савка, підприємиці Анна Адом і Поліна Кошарна, журналістка Севгіль Мусаєва, правозахисниця Олександра Матвійчук, співзасновниця агенції Gres Todorchuk PR та координаторка благодійної платформи United24 Ярослава Гресь, очільниця Superhumans Center Ольга Руднєва та волонтерка й військова медикиня Аліна Михайлова.

Раніше журнал Time оприлюднив список 100 найвпливовіших людей планети у 2023 році. Серед них — перша леді України Олена Зеленська та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук.

Опубліковано: 26 квітня 2023
Forbes Forbes Ukraine
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