Київський інженер зібрав для ЗСУ багі «Дракаріс»: що він уміє

Київський інженер-механік Муса збирає для ЗСУ багі, що можуть легко переміщатися бездоріжжям і перевозити поранених. Машини називають «автівками Франкенштейна».

Про це повідомляє «Свідок».

Відео тест-драйву багі, створеного винахідником, виклав на своєму YouTube-каналі Сергій Волощенко.

Інженер назвав авто «Дракаріс», посилаючись на знаменитий серіал «Гра престолів». Це означає «драконівське полум’я».

«У фільмі був дракон, який палив орків, і ми вирішили, що в нас теж буде такий «Дракаріс», і ми повернемо Крим і всі наші окуповані території», — каже Муса.

На дракона багі схожий не лишень через свій зелений колір, а й через «хвіст». Це додатковий багажник, який розкладається та даж можливість перевозити поранених.

Муса зауважує, що в конструкції авта враховані всі зауваження та побажання військових.

Винахідник розповів, що використовує для багі двигуни від старих автівок. Вони надійні та мають велику витривалість. Крім того, для «Дракаріса» він використовує труби. Виробництво одного багі займає від 10 до 14 днів.

В автівці є місце для 4 людей екіпажу та евакуації поранених. Власне, Муса зазначає, що створював багі, щоб евакуювати поранених.

Для цього концепт багі передбачає достатню кількість горизонтальних площин. Задні площини використовують як місця для сидіння, дах — як багажник, також можна щось завантажити на перед.

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Фото: скриншоти з відео Сергія Волощенка