Українці стали лауреатами Пулітцера за репортажі з Маріуполя

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Ірина Маймур
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Американське інформаційне агенство Associated Press отримало Пулітцерівську премію за роботу українців — відеожурналіста Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та відеопродюсерки Василіси Степаненко. Вони робили репортажі з обложеного Маріуполя.

Про це повідомляє офіційний сайт Пулітцерівської премії.

Українці були єдиними журналістами, які висвітлювали події в оточеному російськими військами Маріуполі протягом перших 20 днів атаки на місто. Їх евакуювали ЗСУ, щоби зберегти докази злочинів росіян.

Наразі спільно із французькою репортеркою Лорі Хіннант журналісти продовжують висвітлювати для AP російську війну проти України.

Пулітцерівська премія — одна з найавторитетніших нагород у галузях журналістики, літератури, музики й театру. Цьогорічних переможців традиційно оголосили в Колумбійському університеті.

Раныше ми писали, що фотограф Євген Малолєтка отримав World Press Photo of the Year за світлину пораненої вагітної в Маріуполі.

Фото: Chas News, Мстислав Чернов

Опубліковано: 09 травня 2023
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