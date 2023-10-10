Підприємець на Хмельниччині зробив власний бізнес енергоефективним завдяки сонячній електростанції

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Наталія Габрух
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Підприємець з Шепетівки, що на Хмельниччині на грант за програмою «Власна справа» встановив сонячну електростанцію на СТО та зробив власний бізнес енергоефективним.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Олександр Драниця — підприємець з Шепетівки, що 10 років тому розпочав власну справу з обслуговування автомобілів. Зараз він має СТО, ручну та автоматичну мийку.

На початку війни Олександр вирішив, що зробить все можливе, щоб втримати бізнес на плаву. Він отримав грант за програмою «Власна справа» та придбав обладнання для власної сонячної електростанції. Це дозволило скоротити витрати на електроенергію вдвічі.

Урядова грантова програма єРобота дозволяє відкрити і розвивати власний бізнес, включно з переробними підприємствами. Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.

Прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через Портал Дія.

Раніше ми писали, що київський айтівець збудував повністю автономний будинок на випадок блекаутів.

Фото: Міністерство економіки України.

Опубліковано: 10 жовтня 2023
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