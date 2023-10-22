Під Києвом відкрили нове містечко для переселенців

У Тарасівці на Київщині відкрили першу чергу «Містечка Хансена». Це житло для родин, які втратили свої оселі внаслідок російської агресії. У відкритті містечка взяв участь начальник КОВА Руслан Кравченко. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Будівництво містечка фінансує благодійна організація «To Ukraine with love». Основний інвестор проєкту — американський бізнесмен і меценат, виконавчий директор компанії у сфері нерухомості Wasatch Group Делл Лой Хансен.

Ключі від осель першої черги отримають 80 родин. Це понад 300 ВПО, з яких 104 – діти.

Нові помешкання – 3 типів:

16 типових будинків із гаражем, кожен на 110 м²;

40 двокімнатних квартир (8 із них – інклюзивні);

24 трикімнатні квартири.

«Будівництво розбите на чотири черги. Загалом буде побудовано 432 квартири у зблокованих будинках. Першу чергу побудували в рекордно короткі терміни», — зазначив Руслан Кравченко.

Другу чергу будівництва планують ввести в грудні цього року. Будинки здаватимуть в оренду на безоплатній основі на п’ять років. Оселі обладнують усім необхідним для проживання: меблями, сучасною технікою, текстилем та посудом. Також поряд планують побудувати: школу, дитсадок, бібліотеку, публічні простори тощо.

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Фото: Київська обласна військова адміністрація.