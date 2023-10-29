На Житомирщині представники ДСНС висадили ліс в пам’ять про загиблих колег

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Наталія Габрух
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У Житомирській громаді лісівники разом з працівниками ДСНС висадили «Ліс Героїв» із 4 тисяч саджанців дуба та сосни. Про це повідомляє ДСНС України.

Майбутній ліс стане символом пам'яті про трьох загиблих рятувальників Житомирщини — Сергія Курінного, Олексія Сича та Дмитра Краснощокова. Їхнє життя обірвалося від ворожої міни під час розмінування деокупованої Херсонщини.

Посадку лісу ініціював столичний лісовий офіс держпідприємства «Ліси України».

«Наше завдання — всіляко підтримувати пам’ять про наших героїв, а ще — підтримувати сім’ї наших хлопців, які загинули. Цією акцією ми хочемо показати свою єдність, своє бажання і однозначне прагнення перемоги», — прокоментував заступник начальника обласного управління ДСНС Олег Держанівський.

Раніше ми писали, що на місці демонтованого радянського танка в Броварах висадили дерева.

Фото: ДСНС України.

Опубліковано: 29 жовтня 2023
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