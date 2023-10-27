На місці демонтованого радянського танка в Броварах висадили дерева

У броварському парку «Перемога» на місці демонтованого радянського танка висадили дерева.

Про це повідомили в КП «Бровари-Благоустрій».

На території, де раніше перебувала радянська військова техніка, висадили 20 дерев Дерен коуса. Це екзотичний декоративний кущ родини деренових.

Минулоріч в парку «Перемога» демонтували танк, літак та бронетранспортер радянських часів. Замість них хотіли встановити нові українські символи або посадити дерева й кущі.

Раніше ми писали, що на Солом’янці озеленили парк «Орлятко».

Фото: КП «Бровари-Благоустрій»