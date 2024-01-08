Український винахідник спроєктував «Капсулу життя», що зможе захистити під час обстрілів

Винахідник із Києва Сергій Захарін створив модульну конструкцію «Капсула життя», яка призначена врятувати від наслідків ракетних обстрілів.

Про це пише dev.ua .

Перша ідея зробити укриття, де можна буде сховатися від будь-яких зовнішніх чинників, виникла в Сергія у 2015 році. До задуму винахідник повернувся в липні цього року. Таким чином він створив «Капсулу життя».

«Я думав про те, як у сьогоднішніх реаліях людина може вберегти себе під час ракетних обстрілів, не виходячи з власного дому, як цю конструкцію доставити власне у квартиру багатоповерхового будинку», — розповів він.

«Капсула життя» — це збірна сталева конструкція. Її можна встановлювати у квартирах багатоповерхівок, приватних будинках, офісних будівлях та приміщеннях, де неможливо встановити монолітну конструкцію.

Сталеві елементи конструкції зʼєднуються між собою болтами. Укриття монтується в приміщенні поруч зі стінами та кріпиться до несучої.

«Капсула життя» може витримати 99 % уламків та дрібних осколків (до 5 мм) у результаті падіння або розриву будь-яких боєприпасів. Захистити від прямого влучання вона не здатна.

«Капсула життя» — це виключно металева конструкція. Облаштувати її всередині має сам власник. Сергій радить бшити укриття мінеральною ватою та негорючим гіпсокартоном. У разі падіння капсули це помʼякшить удари для людей.

Також Сергій радить тримати в капсулі вогнегасник, респіратори та кисневі балончики.

Наразі є 2 варіанти укриття: для трьох та шести осіб. Там не працює мобільний звʼязок. Укриття обладнане аварійними люками з трьох сторін. Вони допоможуть вибрати з «Капсули», якщо двері заблокуються.

Сергій має намір встановити звукові або світлові сигнали на зовнішній частині будинку як запобіжні заходи в разі обвалення спільно з капсулою. Крім цього, на кожній стороні капсули передбачені спеціальні зачепи, які дозволять підняти її за допомогою крана або вантажівки.

Собівартість «Капсули життя» — 53 000 грн. Наразі винахідник продає її за 70 000 грн.

Наразі Сергій уже створив укриття для родини, що мешкає поблизу Боярки. Вони живуть у домі, який вразливий до вибухових хвиль та інших ушкоджень.

Нині винахідник розробляє бар’єр для укриття, який має витримати постріл калібру 7,62.

Раніше ми писали, що в Україні запрацював бот, через який можна поскаржитися на зачинені укриття.

Фото: Сергій Захарін