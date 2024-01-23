Ювелірна майстриня із Чернівців виготовляє FPV-дрони вдома. Перші з них уже на передовій

Ювелірка Віолетта Олійник із Чернівців перекваліфікувалася і замість прикрас почала виготовляти FPV-дрони.

Про це дівчина розповіла в інтерв’ю загальнонаціональному марафону, пише Vector.

Спершу Віолетта збирала на дрони, а незабаром почала виготовляти їх самотужки. Дівчина виявила, що дрони від хороших виробників потрібно чекати місяць-два. Тож зробити безпілотники самостійно простіше і швидше.

Як ювелірка Віолетта вміє паяти. Однак зазначає, що дрони паяти важче, ніж прикраси. Адже вони мають дорогі деталі та схеми, які можна перепалити.

Віолетта опанувала курси й наразі вміє виготовляти два види БПЛА — камікадзе й бомбери. Якщо є всі деталі, дівчина може за день зібрати два дрони.

Дев’ять БПЛА, зроблених дівчиною, уже на передовій. Їх передали в підрозділи рідних Віолетти. Її батько і двоє братів захищають Україну в лавах ЗСУ.

Раніше ми писали, що відтепер через «Дію» українці можуть самостійно збирати дрони.

Фото: соцмережі Віолетти Олійник