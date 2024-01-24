На гуртожитку для переселенців з’явився мурал

527
Наталія Габрух
share share

Сьогодні, 24 січня в Михайлівці-Рубежівці, що на Київщині з'явився перший в селі мурал. Стрітарт присвячений переселенцям.

Про це повідомляє автор малюнку, художник-мураліст Віталій Гідеван.

Мурал розміщений на гуртожитку, який відремонтували для 19 родин, які втратили житло внаслідок війни. Невдовзі його мають відкрити.

Авторами малюнку є художники-муралісти Віталій Гідеван і Олена Нойна. Вони створили мурал на замовлення благодійного фонду «Житло для ВПО», який займався облаштуванням гуртожитку.

Ескіз створив замовник. Він уособлює підтримку польського народу в цьому проєкті.

Всі елементи малюнку зроблені вручну. Кожну деталь художники вимірювали та вирізали відповідні трафарети для того, щоб створити симетричне зображення з обох сторін.

Віталій Гідеван і Олена Нойна також прикрасили будівлю зсередини. На стінах зробили малюнки для дітей.

Раніше ми писали, що у Києві створили мурал-інсталяцію, присвячений українським захисникам.

Фото: Віталій Гідеван

Вам подобається мурал?
Опубліковано: 24 січня 2024
share share
Підліток із Київщини збирає пластик і друкує з нього деталі для дронів на 3D-принтері Підліток із Київщини збирає пластик і друкує з нього деталі для дронів на 3D-принтері Відновленню не підлягає: у скільки оцінюють збитки клубу «Локомотив» внаслідок ракетного удару Відновленню не підлягає: у скільки оцінюють збитки клубу «Локомотив» внаслідок ракетного удару З душем, дитячим куточком і медпунктом: у Дарницькому районі облаштували укриття в медзакладі З душем, дитячим куточком і медпунктом: у Дарницькому районі облаштували укриття в медзакладі Харківська кав’ярня Makers збирає кошти на відновлення після російського обстрілу Харківська кав’ярня Makers збирає кошти на відновлення після російського обстрілу ​​Директора Департаменту КМДА судитимуть за розтрату 1 млн грн на відновленні тротуару ​​Директора Департаменту КМДА судитимуть за розтрату 1 млн грн на відновленні тротуару На ВДНГ відбудеться фестиваль «Книжкова країна» На ВДНГ відбудеться фестиваль «Книжкова країна» Проєкти чотирьох українських студій відзначили на International Design Awards 2023 Проєкти чотирьох українських студій відзначили на International Design Awards 2023 На Київщині судитимуть чоловіків, які зрізали дерев на понад 2 млн гривень На Київщині судитимуть чоловіків, які зрізали дерев на понад 2 млн гривень
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.