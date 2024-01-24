На гуртожитку для переселенців з’явився мурал

Сьогодні, 24 січня в Михайлівці-Рубежівці, що на Київщині з'явився перший в селі мурал. Стрітарт присвячений переселенцям.

Про це повідомляє автор малюнку, художник-мураліст Віталій Гідеван.

Мурал розміщений на гуртожитку, який відремонтували для 19 родин, які втратили житло внаслідок війни. Невдовзі його мають відкрити .

Авторами малюнку є художники-муралісти Віталій Гідеван і Олена Нойна. Вони створили мурал на замовлення благодійного фонду «Житло для ВПО», який займався облаштуванням гуртожитку.

Ескіз створив замовник. Він уособлює підтримку польського народу в цьому проєкті.

Всі елементи малюнку зроблені вручну. Кожну деталь художники вимірювали та вирізали відповідні трафарети для того, щоб створити симетричне зображення з обох сторін.

Віталій Гідеван і Олена Нойна також прикрасили будівлю зсередини. На стінах зробили малюнки для дітей.

Раніше ми писали, що у Києві створили мурал-інсталяцію , присвячений українським захисникам.

Фото: Віталій Гідеван