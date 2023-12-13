У Києві створили мурал-інсталяцію, присвячений українським захисникам

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Ірина Маймур
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На території Національного університету оборони України презентували мистецьку інсталяцію-мурал «Наша Земля».

Автори стінопису — харківський художник-мураліст Андрій Пальваль та художниця Єлизавета Деримука.

В основі художньої композиції лежить поєднання зображення-муралу та інтегрованих до нього предметів — відтворених сучасними майстрами матеріальних свідчень мілітарної звитяги різних історичних епох.

«Живописний сюжет складається з образів українських захисників, поміж яких можна побачити застиглих у камені воїнів минулого. Основи кам’яних ідолів заглиблені в просякнуту кров’ю поколінь українську землю, що зберігає в собі свідчення великих битв та пам’ятає звитягу легендарних воїнів славетної минувшини», — пояснюють в університеті.

Окрім муралу, також створили виставковий проєкт «Воля народам! Воля Людині!», де показали мистецьку роботу художника Сергія Бабія «Битва за Київ».

Фото: Національний університет оборони України

Як вам мурал-інсталяція?
Опубліковано: 13 грудня 2023
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