У Києві створили мурал-інсталяцію, присвячений українським захисникам

На території Національного університету оборони України презентували мистецьку інсталяцію-мурал «Наша Земля».

Автори стінопису — харківський художник-мураліст Андрій Пальваль та художниця Єлизавета Деримука.

В основі художньої композиції лежить поєднання зображення-муралу та інтегрованих до нього предметів — відтворених сучасними майстрами матеріальних свідчень мілітарної звитяги різних історичних епох.

«Живописний сюжет складається з образів українських захисників, поміж яких можна побачити застиглих у камені воїнів минулого. Основи кам’яних ідолів заглиблені в просякнуту кров’ю поколінь українську землю, що зберігає в собі свідчення великих битв та пам’ятає звитягу легендарних воїнів славетної минувшини», — пояснюють в університеті.

Окрім муралу, також створили виставковий проєкт «Воля народам! Воля Людині!», де показали мистецьку роботу художника Сергія Бабія «Битва за Київ».

Фото: Національний університет оборони України