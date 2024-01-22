На Київщині відкриють гуртожиток для родин, які втратили житло

У Михайлівці-Рубежівці готується до відкриття гуртожиток, який стане домом для 19 сімей, які втратили своє житло внаслідок вторгнення рф.

Про це повідомив перший заступник міського голови Ірпеня Андрій Кравчук.

Облаштування гуртожитку пройшло за співпраці Ірпінської міської ради з благодійним фондом «Житло для ВПО». Донором проєкту стала польська компанія «Dom Development».

На житло перетворили колись занедбану споруду. Тепер це сучасний гуртожиток, з комфортними 19 смарт-квартирами, розрахованими на 19 сімей. Квартири обладнані звукоізоляцією, власними кухнями та ванними кімнатами. Також у гуртожитку є окремий коворкінг простір, ігрові кімнати для дітей та комори для зберігання речей.

Вже найближчим часом роботи з підключення газопостачання та монтажу котлів будуть завершені, а родини зможуть отримати своє житло. Відкриття гуртожитку заплановано на кінець січня.

Раніше ми писали, що Товариство Червоного Хреста збудувало модульне містечко для переселенців у Чернігові.

Фото: Андрій Кравчук