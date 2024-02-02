Школяр із Тернополя організував виробництво FPV-дронiв: збирають до 30 БПЛА на місяць

15-річний Марко із Тернополя разом із ветеранами та бійцями запасу організував виробництво FPV-дронів, пише Суспільне.

Наразі в місяць збирають до 30 БПЛА. Надалі планують виробляти до тисячі дронів, поставивши виробництво на конвеєр.

Разом із Марком працює 55-річний Володимир, який складає рами для дронів, а також ветеран Юрій Орденас.

Деталі для БПЛА купують в інтернет-магазинах на кошти, які збирають серед друзів і знайомих.

Загалом виробляють два види безпілотників: семидюймові дрони-камікадзе та більші дрони — дев’яти або десятидюймові. Останні використовують для скиду. Виробництво меншого дрона наразі вартує 13 тисяч гривень, разом із батареєю — 16 тисяч. Вартість виробництва великого безпілотника — до 21 тисячі.

Усі безпілотники роблять під потреби військових. Після прошивки дрони випробовують, а вже потім передають на фронт.

Раніше ми писали, що в Україні планують збільшити гранти до 200 тисяч доларів для виробників дронів.

Фото: Суспільне Тернопіль