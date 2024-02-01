В Україні планують збільшити гранти до 200 тисяч доларів для виробників дронів

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Валерія Гуржий
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Для винахідників дронів в Україні планують більшити розмір грантів до 200 тисяч доларів, щоб вони могли зробити якісний прототип.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наразі пріоритетними технологіями БпЛА для розвитку українського «Ланцету", AI для автоматичного захоплення цілей, керованого боєприпасу, наведення на РЕБ та удару по них, антидронових рішень тощо.

За його словами, у 2022 році в Україні фактично з нуля створили ринок дронів. Зараз у ньому сотні компаній, а протягом минулого року вдалося суттєво масштабувати українське виробництво безпілотників: 67 моделей отримали кодифікацію, 58 отримали держконтракт. Загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БпЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Фото: Дронаріум

Як думаєте, це допоможе винайти потужний дрон?
Опубліковано: 01 лютого 2024
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