Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" отримав премію Гільдії режисерів США

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Наталія Габрух
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Режисер документальної стрічки "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards). Його відзначили у категорії "Видатні режисерські досягнення в документальному кіно".

Про це повідомляють на офіційному сайті премії.

"Сьогодні моє рідно місто Харків атакували. Семеро людей були вбиті, серед яких троє дітей. Тому це сумний день. У той же час я визнаю силу кіно, стоячи тут і дивлячись на вас. Тому що коли ці діти, ці люди біжать від бомб у підвали, вони дивляться фільми", — сказав Мстислав Чернов на врученні нагороди.

Нагадаємо, що фільм “20 днів у Маріуполі” зняв український журналіст і фотограф Мстислав Чернов. Разом із ним над стрічкою працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.

У фільмі показали початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

Раніше ми писали, що український фільм «20 днів у Маріуполі» номінували на «Оскар».

Фото: з відкритих джерел

Як гадаєте, чи виграє фільм “20 днів у Маріуполі” “Оскар”, після цієї нагороди?
Опубліковано: 11 лютого 2024
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