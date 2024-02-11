Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" отримав премію Гільдії режисерів США

Режисер документальної стрічки "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards). Його відзначили у категорії "Видатні режисерські досягнення в документальному кіно".

Про це повідомляють на офіційному сайті премії.

"Сьогодні моє рідно місто Харків атакували. Семеро людей були вбиті, серед яких троє дітей. Тому це сумний день. У той же час я визнаю силу кіно, стоячи тут і дивлячись на вас. Тому що коли ці діти, ці люди біжать від бомб у підвали, вони дивляться фільми", — сказав Мстислав Чернов на врученні нагороди.

Нагадаємо, що фільм “20 днів у Маріуполі” зняв український журналіст і фотограф Мстислав Чернов. Разом із ним над стрічкою працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.

У фільмі показали початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

Раніше ми писали, що український фільм «20 днів у Маріуполі» номінували на «Оскар» .

Фото: з відкритих джерел