Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" отримав премію Гільдії режисерів США
Режисер документальної стрічки "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards). Його відзначили у категорії "Видатні режисерські досягнення в документальному кіно".
Про це повідомляють на офіційному сайті премії.
"Сьогодні моє рідно місто Харків атакували. Семеро людей були вбиті, серед яких троє дітей. Тому це сумний день. У той же час я визнаю силу кіно, стоячи тут і дивлячись на вас. Тому що коли ці діти, ці люди біжать від бомб у підвали, вони дивляться фільми", — сказав Мстислав Чернов на врученні нагороди.
Нагадаємо, що фільм “20 днів у Маріуполі” зняв український журналіст і фотограф Мстислав Чернов. Разом із ним над стрічкою працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.
У фільмі показали початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.
Раніше ми писали, що український фільм «20 днів у Маріуполі» номінували на «Оскар».
Фото: з відкритих джерел