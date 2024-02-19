Фільм “20 днів у Маріуполі” отримав премію BAFTA

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Наталія Габрух
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Стрічка “20 днів у Маріуполі” режисера Мстислава Чернова перемогла у номінації “Найкращий документальний фільм” премії BAFTA.

Про це повідомляють на офіційному сайті премії.

Фільм також був номінований як ”Найкращий фільм іноземною мовою”. Однак у цій категорії перемогла стрічка “Зона інтересу” Джонатана Ґлейзера.

Кінопремія BAFTA — щорічна нагорода, яку присуджує Британська академія телебачення та кіномистецтва. Це британський аналог “Оскара”.

Нагадаємо, що фільм “20 днів у Маріуполі” зняв український журналіст і фотограф Мстислав Чернов. Разом із ним над стрічкою працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.

У фільмі показали початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

Раніше ми писали, що режисер фільму "20 днів у Маріуполі" отримав премію Гільдії режисерів США.

Фото: Kate Green/BAFTA/Getty Images for BAFTA

Як гадаєте, чи отримає стрічка “20 днів у Маріуполі” після цієї нагороди ще й “Оскар”?
Опубліковано: 19 лютого 2024
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