Письменник Сергій Жадан вирішив приєднатися до лав ЗСУ

Український письменник і фронтмен гурту “Жадан і собаки”, Сергій Жадан, вирішив вступити до лав бригади Національної гвардії України “Хартія”.

Про це йдеться в сюжеті “Вікон” каналу СТБ, який вийшов в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Повідомляється, що Сергій Жадан поділився зі ЗМІ своїми планами у Серебрянських лісах, де він передавав допомогу військовим. Він також зазначив, що до армії приєднається один із музикантів.

При цьому він сказав:

“Мені здається, сьогодні немає письменників чи не письменників, музикантів чи не музикантів — є громадяни України, які відчувають відповідальність за свою країну, і є громадяни, які намагаються цієї відповідальності уникнути в той чи інший спосіб. Військо, в принципі, всіх рівняє. Бо наше військо є доволі точним зліпком українського суспільства”.

Варто зазначити, що сюжет не містить прямої мови Сергія Жадана з приводу його намірів мобілізуватися. Однак журналістка Марія Малевська повідомляє:

“Стоячи тут, у Серебрянських лісах, письменник зізнається мені — невдовзі в бригаді буде ще одне поповнення. Жадан та один із його музикантів також ідуть до лав війська”.

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Фото: з відкритих джерел