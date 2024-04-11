Український дизайнер Руслан Багінський створив капелюшки для королеви Каміли і Кейт Міддлтон

503
Ірина Маймур
share share

Український дизайнер Руслан Багінський виготовив головні убори для королеви Камілли і принцеси Вельської Кейт Міддлтон.

Він передав аксесуари заступнику британського посла Ніколасу Гарроксу.

Для королеви дизайнер створив чорний асиметричний берет із вовни. Він прикрашений суцвіттям шовкових фіалок ручної роботи.

“Фіалки — квітки “Первоцвіту” — символи життя та надії”, — написав Руслан Багінський.

Для принцеси Вельської дизайнер розробив зелений капелюх з широкими крисами. Він оздоблений білими форзиціями, що виготовлені з шовку вручну.

Це не перший капелюх Багінського в британській королівській родині. Декілька років тому подарунок від дизайнера отримала королева Єлизавета ІІ.

Раніше ми писали, що команда стрічки "20 днів у Маріуполі" вийшла на сцену "Оскара" в образах від українських дизайнерів.

Фото: Ukraine.uа/Instagram

Як вам капелюхи від українського дизайнера?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 11 квітня 2024
share share
В "Укренерго" розповіли чи будуть відключення світла після знищення Трипільської ТЕС В "Укренерго" розповіли чи будуть відключення світла після знищення Трипільської ТЕС "Укрзалізниця" запустила функцію моніторингу квитків із автовикупом: як це працює "Укрзалізниця" запустила функцію моніторингу квитків із автовикупом: як це працює Навколо пляжу біля озера Редькіне почали встановлювати паркан Навколо пляжу біля озера Редькіне почали встановлювати паркан Український застосунок з гороскопами Nebula лідирує за завантаженнями і має дохід $50 млн Український застосунок з гороскопами Nebula лідирує за завантаженнями і має дохід $50 млн
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.