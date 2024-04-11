Український дизайнер Руслан Багінський створив капелюшки для королеви Каміли і Кейт Міддлтон

Український дизайнер Руслан Багінський виготовив головні убори для королеви Камілли і принцеси Вельської Кейт Міддлтон.

Він передав аксесуари заступнику британського посла Ніколасу Гарроксу.

Для королеви дизайнер створив чорний асиметричний берет із вовни. Він прикрашений суцвіттям шовкових фіалок ручної роботи.

“Фіалки — квітки “Первоцвіту” — символи життя та надії”, — написав Руслан Багінський.

Для принцеси Вельської дизайнер розробив зелений капелюх з широкими крисами. Він оздоблений білими форзиціями, що виготовлені з шовку вручну.

Це не перший капелюх Багінського в британській королівській родині. Декілька років тому подарунок від дизайнера отримала королева Єлизавета ІІ.

Раніше ми писали, що команда стрічки "20 днів у Маріуполі" вийшла на сцену "Оскара" в образах від українських дизайнерів.

Фото: Ukraine.uа/Instagram