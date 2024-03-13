Команда стрічки "20 днів у Маріуполі" вийшла на сцену "Оскара" в образах від українських дизайнерів

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Ірина Маймур
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Цьогоріч фільм “20 днів у Маріуполі” здобув премію “Оскар” як найкращий повнометражний документальний фільм. Команда стрічки обрала на церемонію стримані образи чорного кольору виключно від українських дизайнерів.

Мстислав Чернов

Режисер фільму Мстислав Чернов обрав для "Оскара" чорний костюм від українського бренду Indposhiv. Всередині його піджака на синій підкладці був жовтий напис “свобода”.

Костюм для Чернова шили за індивідуальними мірками.

Василіса Степаненко

Продюсерка фільму Василіса Степаненко вдягла на церемонію чорну кастомну сукню від українського бренду Gasanova. Єдиним оздобленням на ній стала драпірована деталь на плечі.

Євген Малолєтка

Фотограф Євген Малолєтка був одягнений у кастомний чорний костюм від українського бренду Damirli. Це поєднання класичного вечірнього костюма та парадної форми Збройних Сил України.

Раніше ми писали, що cукні від українського бренду Lever Couture з'явилися на цьогорічних BAFTA та "Оскар".

Фото: Disney/Stewart Cook

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Опубліковано: 13 березня 2024
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