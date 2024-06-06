Письменник Сергій Жадан вступив до лав Національної гвардії

Український письменник, музикант та волонтер Сергій Жадан офіційно вступив до 13 бригади Національної гвардії України “Хартія”.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

“Проходжу вишкіл. Служу українському народу,” — написав митець.

Також до “Хартії” доєднався учасник гурту “Жадан і собаки” Євген Турчинов.

Нагадаємо, що про намір піти до ЗСУ Сергій Жадан повідомив ще у березні.

Фото: Сергій Жадан