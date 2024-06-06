Письменник Сергій Жадан вступив до лав Національної гвардії

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Ірина Маймур
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Український письменник, музикант та волонтер Сергій Жадан офіційно вступив до 13 бригади Національної гвардії України “Хартія”.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

“Проходжу вишкіл. Служу українському народу,” — написав митець.

Також до “Хартії” доєднався учасник гурту “Жадан і собаки” Євген Турчинов.

Нагадаємо, що про намір піти до ЗСУ Сергій Жадан повідомив ще у березні.

Фото: Сергій Жадан

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Опубліковано: 06 червня 2024
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