Письменник Сергій Жадан вступив до лав Національної гвардії
Український письменник, музикант та волонтер Сергій Жадан офіційно вступив до 13 бригади Національної гвардії України “Хартія”.
Про це він повідомив у своїх соцмережах.
“Проходжу вишкіл. Служу українському народу,” — написав митець.
Також до “Хартії” доєднався учасник гурту “Жадан і собаки” Євген Турчинов.
Нагадаємо, що про намір піти до ЗСУ Сергій Жадан повідомив ще у березні.
Фото: Сергій Жадан
Опубліковано: 06 червня 2024
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