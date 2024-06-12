Фільм “Культурний квест: Україна” за участі ONUKA і сестер Фельдман здобув премію “Еммі”

Стрічка “Культурний квест: Україна” (Culture Quest: Ukraine) отримав денну премію Еммі у номінації "Видатна спеціальна програма".

Про це повідомили автори проєкту у соцмережах, пише Суспільне.

"Без сумніву, перемога супроводжується гірко-солодкими емоціями, якщо порівняти її з холодною реальністю війни, яка триває в Україні. Неможливо передати словами, як би я хотів, щоб мої українські друзі могли піднятися на сцену «Еммі» і отримати цю нагороду особисто... але це просто не та реальність, в якій зараз живуть українці", — йдеться у дописі.

У випуску Culture Quest: Ukraine. Ukrainian cultural resistance during war ("Культурний квест: Україна. Український культурний спротив під час війни") йдеться про людей культурного спектру України. Вони протистоять війні, надихають своїх земляків і нагадують решті світу, чому Україна варта того, щоб за неї боротися.

Автором телешоу є ведучий Ієн Грант. У 2022-му він особисто приїхав в Україну знімати стрічку.

Героями епізоду про Україну стали Ната Жижченко (ONUKA), директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта, артмеджерка Катя Тейлор, мисткині сестри Фельдман, проєкт Дерев’яне мереживо Чернігова.

До того ж співачка Ната Жижченко (ONUKA) стала креативною продюсеркою випуску.

Фото: кадр з фільму "Культурний квест: Україна". Facebook/Culture Quest