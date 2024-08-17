Гендиректора “Охматдиту” Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків

У суботу, 17 серпня, генерального директора НДСЛ “Охматдит” Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок правоохоронними органами та комісією МОЗ.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Генеральний директор НДСЛ “Охматдит” Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ. Про подальші рішення повідомимо додатково, в тому числі й кадрові. Моя позиція — виконувачем обов'язків має бути людина з-поміж завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег. Зараз проводжу консультації”, — написав Віктор Ляшко.

Він також зазначив, що інформація ЗМІ про факти, пов’язані з відновленням будівель “Охматдиту” та діями Благодійного фонду “Охматдит” наразі вивчаються Нацполіцією. За цим фактом зареєстроване відповідне кримінальне провадження. Крім того, аналітичну роботу з цього приводу проводить НАБУ, а також проходить внутрішня перевірка МОЗ.

“Всі обставини мають бути встановлені. Всі винні мають бути покарані. Лікарня має бути відбудована. Все має відбуватися чітко, прозоро, швидко і відповідно до законодавства”, — наголосив Віктор Ляшко.

За словами глави МОЗ, напередодні надійшли перші результати проведення перевірки комісії, у яких вказується на випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно до відомства, у ЗМІ та міститься в документах з боку керівництва лікарні та самого фонду.

Віктор Ляшко також зазначив, що збирати кошти саме на рахунок Фонду після атаки на “Охматдит” 8 липня запропонував директор лікарні, посилаючись на успішний досвід співпраці.

Наразі МОЗ дотримуватиметься раніше озвученого плану. Згідно з ним — всі подальші процеси відновлення “Охматдиту” відбуватимуться під наглядом Ради з відновлення. До неї вже увійшли представники міжнародних організацій та компаній, які здійснили найбільші пожертви.

Напередодні директор НДСЛ “Охматдит” Володимир Жовнір заявив , що Благодійний фонд “Охматдит — здорове дитинство”, на рахунок якого надходили пожертви на відновлення лікарні після атаки 8 липня, не хоче переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки медзакладу.

Згодом міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що через цей інцидент перевірку уже розпочала комісія МОЗу, Національна поліція та НАБУ.

Фото: пресслужба НДСЛ “Охматдит”