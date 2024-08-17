Фонд, який збирав гроші на відбудову “Охматдиту”, відмовляється передавати їх на рахунки лікарні

Фонд “Охматдит — здорове дитинство”, який збирав гроші на відновлення “Охматдиту” після обстрілу, не планує переказувати кошти на рахунок лікарні.

Про це повідомив генеральний директор НДСЛ “Охматдит” Володимир Жовнір у соцмережах.

“Починаючи з перших публічних скандалів та прохання перерахувати гроші на відбудову лікарні з рахунку фонду на рахунок лікарні чомусь наша комунікація з фондом почала погіршуватись.Ми чомусь перестали знаходити спільну мову, на наші листи ми не отримували перерахування, а сьогодні дії фонду підтвердили, що ми з ними маємо зовсім різне бачення того, як лікарня має відновлюватись”, — написав Володимир Жовнір.

Він зауважив, що фонд зібрав 378 млн грн, але, замість того, щоб переказати їх на рахунок госпіталю, вони залишилися на рахунку фонду.

Гендиректор “Охматдиту” заявив, що публічно вимагає від фонду переказати кошти на Казначейський рахунок клініки та планує розірвати правовідносини з ним через те, що їхні дії є недобросовісними а також імовірно шахрайськими.

Також міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в коментарі для LB.ua розповів , що через інцидент перевірку уже розпочала комісія МОЗу, Національна поліція та НАБУ.

“Я звернувся також до Нацполу з листом-проханням розпочати розслідування, чи були потенційні факти, спроби розкрадання коштів. Знаю, що зареєстровано провадження і почалась робота. Паралельно і НАБУ проводить аналітичну роботу з цього приводу, бо до нас вони звертаються за певною інформацією”, — повідомив міністр.

Віктор Ляшко каже, що МОЗ продовжує йти озвученим після першого скандалу навколо відбудови лікарні шляхом: завершують формувати повноцінну наглядову раду, яка контролюватиме процес.

“На першому засіданні попрошу повноцінну вже сформовану раду оцінити цю ситуацію і дати рекомендації і прокомунікувати публічно. Впевнений, що вся історія з коштами вирішиться і правоохоронні органи нам тут допоможуть. І кошти підуть на процеси, на які їх донатили”, — додав міністр.

Фото: АрміяInform