Україна презентувала на Burning Man скульптуру Олексія Сая I’m Fine – Її зібрали з предметів, пошкоджених російськими кулями і ракетами

На цьогорічному фестивалі Burning Man у США команда з України презентувала величезну скульптуру I’m Fine, створену зі зруйнованих війною дорожніх знаків, парканів і воріт з різних регіонів України.

Автор скульптури – художник Олексій Сай. Над створенням інсталяції працювала команда “Майстерні Чудес” Сільпо.

“Скульптура I’m Fine символізує, наскільки Україна витримує війну, яка триває. Інсталяція показує, що може ховатися під словами “Я в порядку”: наш справжній настрій, історії незламності та особистий досвід”, – зазначають на офіційній сторінці України в Instagram.

Засновник БФ "Повернись живим" Віталій Дейнега розповів , що інсталяція складається з багатьох предметів, пошкоджених російськими кулями та снарядами. Серед них – розстріляні знаки "пішохідний перехід" та "обережно, діти!" (один з них було знято біля повністю зруйнованої росіянами школи в Херсонській області), шматок торговельного центру у Херсоні, шматки сонячних панелей та трансформаторів, великі дорожні знаки з назвами населених пунктів: від Великої Криниці до Херсона, Чернігова та Харкова.

Також в інсталяції використали хвіртки і шматки парканів біля будинків українців. Наприклад, великі і важкі залізні ворота з Макарова, які вирвало і зімʼяло вибуховою хвилею.

“Люди стоять і дивляться. Іноді дуже довго. Сміливіші торкаються гострих країв. Багато хто плаче. Здається, наша ідея спрацювала і її почують тут десятки тисяч людей”, – пише Дейнега.

Минулого року на Burning Man українська команда представила дерев’яну скульптуру “Фенікс”, яку спалили під час закриття фестивалю.

Фото: Олексій Репік, Міша Карпенко, Ro Rusakov, ukraine.ua.