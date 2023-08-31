На Burning Man вперше спалили українську скульптуру. Вона нагадує тризуб

На Burning Man в пустелі Блек-Рок в США українська команда представила дерев’яну скульптуру “Фенікс”, яку спалили під час закриття фестивалю.

Це вперше українській команді дозволили спалити скульптуру, зазвичай це прерогатива організаторів.

Скульптура була прихована від очей фестивальників дерев’яним коробом, схожим на ті, якими захищають в Україні пам’ятники. Під ним була прихована інсталяція «Фенікс», що під різними кутами нагадує форму тризуба.

Скульптуру Фенікса для Burning Man створили українські митці: художник Олексій Сай та архітекторка й художниця Дана Косміна.

“Алегорія цього твору дуже проста. Нас як націю хотіли знищити. Але вогонь нас загартував. Ми вийшли з вогню і він тільки зробив нашу шкіру грубшою а нас – сильнішими. Ми переродились через вогонь. І нехай ми цього для себе не вибирали – але ми впорались і продовжуємо впоруватись кожного дня”, – прокоментував ініціатор участі України на фестивалі Burning Man, заступник Міністра оборони України та засновник БФ «Повернись живим» Віталій Дейнега.

Над «Феніксом» працювала команда з 20 людей. Збіркою конструкції займався керівник дослідно-конструкторського бюро «Майстерня Чудес» Дмитро Зінов’єв, який навесні цьогоріч монтував артінсталяцію у вигляді українського дому на станції «Академік Вернадський».

Чому це важливо

Фестиваль Burning Man щороку відвідує від 80 тисяч людей щорічно. Це майданчик, щоб нагадати про війну в Україні з позиції мистецтва.

Також учасники української команди представили на фестивалі артпроєкт у вигляді військового меморіалу The Hedgehog Temple. Його побудували з протитанкових їжаків. Його створили, зокрема, для збору грошей на евакуаційні автомобілі.