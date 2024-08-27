Українські розробники створили рятувальну капсулу для захисту від обстрілів, пожеж і землетрусів

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Ірина Маймур
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Українські розробники створили рятувальну капсулу для захисту від обстрілів, пожеж та землетрусів.

Про це повідомляє dev.ua.

Капсулу розробила і представила deep-tech компанія Resq Pods як відповідь на військову агресію в Україні та наслідки землетрусу в Туреччині. Вона призначена для працівників критичної інфраструктури, які не можуть покинути свої робочі місця під час небезпеки.

“Наша мета полягає у розробці та широкому впровадженні рішення, яке допоможе забезпечити 90% вірогідності виживання та зменшити загальний рівень смертності під час катастроф до найменшого із можливих”, — зазначає Кирило Мешковський, співзасновник компанії.

Капсула має подвійні металеві стінки, між якими знаходиться спеціальний полімер, що надійно захищає від обвалів та інших загроз. Внутрішній простір обладнано системою вентиляції, автоматичним повітряним аналізатором, рацією для зв’язку з рятувальними службами, а також запасами їжі та води.

Кожна капсула проходить ретельні випробування, включаючи падіння з висоти, вибухи та вогневі тести.

Resq Pods орієнтується на B2B сектор і планує серійне виробництво капсул, а також розроблення додаткових варіантів, зокрема сімейних капсул та засобів захисту для навчальних закладів.

Фото: Resq Pods

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Опубліковано: 27 серпня 2024
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