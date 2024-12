Пісня Alyona Alyona та Jerry Heil потрапила до плейлиста найпопулярніших треків Spotify Best Equal 2024

Пісня Teresa&Maria українських співачок Alyona Alyona та Jerry Heil увійшла до підсумкового плейлиста Spotify Best Equal 2024.

Цей список об'єднує найпопулярніші треки року від музиканток з усього світу.

Усього у плейлисті – 75 композицій. Пісня Teresa&Maria посіла 35 сходинку.

Про Spotify Equal

Цього року українські співачки Alyona Alyona та Jerry Heil стали учасницями добірки Equal від стрімінгової платформи Spotify.

У 2023 році амбасадаркою від України обрали співачку Джамалу . Її трек Take Me To A Place увійшов до топ-3 глобального плейлиста Spotify Equal 2023.

Мета глобального музичного проєкту Spotify Equal – популяризація жіночої музики на глобальному рівні.

Про Alyona Alyona і Jerry Heil та участь у Євробаченні

Alyona Alyona та Jerry Heil під час виступу на Євробаченні-2024. Фото: Billboard

Alyona Alyona (Олена Савраненко) – відома українська виконавиця, яка створює композиції, в тому числі, і на соціальну тематику . У 2020 році німецьке агентство Highsnobiety включило Alyona Alyona до десятки перспективних реперок. Також Alyona Alyona отримала премію Anchor 2019 як найкращий молодий артист року.

Співачка Jerry Heil стала відомою завдяки пісні “Охрана Отмєна”, а також після відбору на конкурс “Євробачення” 2023 року. Тоді дівчина посіла 3 місце, а Україну представляв гурт TVORCHI.

У 2024 році обидві артистки об'єдналися у творчий тандем і поїхали на Євробачення з треком Teresa&Maria. Над номером Alyona Alyona та Jerry Heil працювала українська режисерка Таню Муіньо , відома своїми роботами зі світовими зірками – Дуа Ліпою, Cardi B, Гаррі Стайлзом, гуртом Foals, The Weeknd, Дженніфер Лопез та Леді Гагою .

На Євробаченні-2024 Alyona Alyona та Jerry Heil посіли третє місце, а їхній трек Teresa&Maria потрапив у топи музичних чартів різних країн світу.