Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для Леді Гаги

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Ірина Маймур
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Українська режисерка і кліпмейкерка Таню Муіньо зняла кліп для американської співачки Леді Гаги на новий сингл Disease.

Це перший сингл з нового альбому співачки LG7.

У ролику Гага зустрічається з різними версіями самої себе, постаючи в образах «внутрішніх демонів» і намагаючись відновити контроль над найглибшими страхами.

Нагадаємо, що минулоріч Таню Муіньо зняла кліп для Ленні Кравіца. У січні 2024-го — відео для Дженніфер Лопес, у квітні — для Дуа Ліпи.

Раніше ми писали, що Таню Муіньо зняла кліп для Гаррі Стайлза на пісню Daylight. Українка не вперше працює зі співаком. Його відео As It Was, також зняте режисеркою, потрапило до п’ятірки претендентів на статуетку “Ґреммі” в номінації “Найкраще музичне відео” у 2023 році.

В Україні Муіньо є рекордсменкою за кількістю нагород у номінації Найкращий відеокліп щорічної премії YUNA. Вона також поставила номер Alyona Alyona і Jerry Heil на Євробаченні 2024.

Фото: скриншот з кліпу

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Опубліковано: 30 жовтня 2024
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