Таню Муіньо визнали найкращою режисеркою року за кліп на пісню Леді Гаги

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Валерія Гуржий
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Українку Таню Муіньо визнали найкращою режисеркою року на Hollywood Music Video Awards 2025 у США за кліп на пісню Леді Гаги Disease.

Про це йдеться на сайті премії.

Цей кліп також отримав нагороду за найкращий грим та зачіску.

Українка Таню Муіньо має дві номінації на “Ґреммі”, а також портфоліо з кліпів для Дуа Ліпи, Cardi B, Гаррі Стайлза, гурту Foals, The Weeknd, Дженніфер Лопез та інших виконавців.

Раніше ми писали, що Таню Муіньо поставила сценічний виступ українських представниць на Євробаченні — alyona alyona & Jerry Heil.

Hollywood Music Video Awards – це щорічний міжнародний фестиваль і шоу нагород, що проводиться в Лос-Анджелесі, щоб відзначити мистецтво музичних відео і вшанувати творців за кулісами.

Фото: andrew.greyy

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Опубліковано: 07 квітня 2025
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