Артбук Сергія Майдукова здобув срібло на European Design Awards 2025

Артбук "Заграва" українського художника Сергія Майдукова отримав срібну нагороду премії European Design Awards 2025.

Книгу видавництва ist publishing відзначили в категорії "Книжкова ілюстрація".

"Заграва" — це візуальна хроніка Сергія Майдукова. У книзі зібрано понад 50 ілюстрацій, створених з початку лютого 2022 року, коли йшлося про велике вторгнення росії в Україну, — і до масованих обстрілів у травні 2023 року.

В основу видання лягли малюнки з авторської колонки митця для німецького Zeit Magazin. Також артбук доповнено чорно-білими скетчами та замальовками. Малюнками прагнули перетворити видання на сторінки повномасштабної війни: перші удари по Києву, оборона Бахмута, обстріли країни навесні 2023 року. До артбука також увійшла розмова Сергія Майдукова з журналістом Олексієм Тарасовим.

Майдуков регулярно співпрацює із закордонними журналами та ЗМІ, серед яких — The New Yorker, The New York Times, The Economist, The Guardian Weekly, The Washington Post та інші. Також художник проілюстрував кілька книг, зокрема, “Розстріляне відродження” ("Основи"), 2001: A Space Odyssey (Moppet Books). Окремі його ілюстрації є в Бібліотеці Конгресу США. Роботи Майдукова були відзначені 3x3 Mag, AIGA The Eye on Design та потрапили у лонгліст World Illustration Awards.

Артбук “Заграва” є другою авторською книгою Майдукова. Його першу роботу Kyiv видали у 2021 році спільно з видавництвом ist publishing.

European Design Awards — одна з головних щорічних європейських подій у галузі комунікаційного дизайну. Цьогоріч церемонія нагородження відбулася 7 червня у словенській Любляні.

Фото: ist publishing