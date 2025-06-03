П’ять українських ілюстраторок потрапили у лонгліст премії World Illustration Awards 2025

Українські художниці Ірина Бабаніна, Женя Полосіна, Юлія Ґвілім, Вікторія Кієнко та Марія Тіхонова увійшли до довгого списку міжнародної премії World Illustration Awards 2025.

Їхні роботи стали частиною 500 проєктів, відібраних журі з усього світу.

Ірина Бабаніна подала серію ілюстрацій до дитячої казки "Джельсоміно в Країні брехунів" Джанні Родарі. Це її дипломний проєкт у Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури.

Юлія Ґвілім проілюструвала і написала книжку про тигреня, яке вчиться бути собою. Вона має назву "Кряк!" і вийде друком у 2025 році у “Видавництві Старого Лева”.

Вікторія Кієнко створила альтернативну обкладинку до "Гаррі Поттера і філософського каменя" Джоан Ролінґ.

Марія Тіхонова представила власну книгу "Історія кролика" — про тварину, яка стає свідком подій війни, розказану через візуальні образи. Дівчина мріє її видати.

Женя Полосіна потрапила до списку з обкладинкою до збірки оповідань "Країна сліпих" Герберта Веллса, виданої у "Ще одну сторінку".

Премію World Illustration Awards заснувала Британська асоціація ілюстраторів. Вона проводить конкурс із 1976 року і нагороджує митців, які працюють з ілюстраціями та дизайном книжок.

Українські автори вже не вперше з’являються в лонглістах премії. У 2024 році до довгого списку World Illustration Awards потрапили роботи Маші Фої, Сергія Майдукова, Олесі Секереш і Марі Кінович.

Тоді Сергій Майдуков здобув відзнаку Highly Commended Book Cover за обкладинку до книжки “Російський колоніалізм” українського журналіста Максима Еріставі.