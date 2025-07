Йоргос Лантімос зняв кліп із Еммою Стоун для автора саундтрека до "Бідолашних створінь"

Грецький режисер Йоргос Лантімос зняв новий шестихвилинний кліп на пісню "Beth’s Farm" музиканта Джерскіна Фендрікса. У відео головну роль виконала акторка Емма Стоун, яка регулярно співпрацює з Лантімосом.

У короткометражному відео Фендрікс грає фермера, який виявляє дивні події на своїй ділянці, а потім, разом зі Стоун, ініціює ще дивніші дії для їх вирішення.

Фендрікс, який написав саундтреки до фільмів Лантімоса "Бідолашні створіння", "Види доброти" та майбутньої стрічки "Бугонія", готується до випуску нового альбому "Once Upon a Time… in Shropshire", який вийде у жовтні.

"Beth’s Farm" є першим треком нового альбому. Музикант описує реліз як "10 фолк-пісень про життя і смерть у сільській місцевості", а назва альбому відсилає до його рідної Англії.