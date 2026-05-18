У Греції виставили на продаж острів Макрі — стартова ціна становить €247 тисяч

У Греції на продаж виставили приватний острів Макрі. Торги мають відбутися у листопаді, а стартова ціна острова становить €247 тисяч, пише Euronews.

Макрі входить до архіпелагу Ехінадських островів в Іонічному морі. Усе, що є на острові, — кілька занедбаних споруд: невеликий будинок, каплиця та резервуар для води.

Утім, потенційним покупцям навряд чи вдасться перетворити острів на люксовий курорт. Макрі має статус природоохоронної території та входить до європейської екологічної мережі Natura 2000. Через це на ньому дозволені лише мінімальна інфраструктура та сільськогосподарська діяльність.

This Greek island is up for auction for €247,000. It's called Makri, and just three years ago, it was listed for €8 million.



The plan was to build a luxury resort until it was discovered that you can't legally build anything there. So now, nobody wants to buy it.



I still… pic.twitter.com/XSY2UGjV1n — Peter Fabor (@faborio) May 14, 2026

Уперше Макрі намагалися продати ще 2022 року за €8 мільйонів, однак після переоцінки вартості стало зрозуміло, що через природоохоронні обмеження інтерес інвесторів до клаптика суші значно нижчий.

На тлі популярності цифрового детоксу та відпочинку без зв’язку приватні острови залишаються популярним сегментом туристичного ринку. Зокрема, у Греції можна орендувати острів Turquoise Private Island біля Афін, а в Іспанії туристам пропонують приватний острів Тагомаго неподалік Ібіци.