У Греції виставили на продаж острів Макрі — стартова ціна становить €247 тисяч

Іван Назаренко 18 травня 2026
У Греції на продаж виставили приватний острів Макрі. Торги мають відбутися у листопаді, а стартова ціна острова становить €247 тисяч, пише Euronews.

Макрі входить до архіпелагу Ехінадських островів в Іонічному морі. Усе, що є на острові, — кілька занедбаних споруд: невеликий будинок, каплиця та резервуар для води.

Утім, потенційним покупцям навряд чи вдасться перетворити острів на люксовий курорт. Макрі має статус природоохоронної території та входить до європейської екологічної мережі Natura 2000. Через це на ньому дозволені лише мінімальна інфраструктура та сільськогосподарська діяльність.

Уперше Макрі намагалися продати ще 2022 року за €8 мільйонів, однак після переоцінки вартості стало зрозуміло, що через природоохоронні обмеження інтерес інвесторів до клаптика суші значно нижчий.

На тлі популярності цифрового детоксу та відпочинку без зв’язку приватні острови залишаються популярним сегментом туристичного ринку. Зокрема, у Греції можна орендувати острів Turquoise Private Island біля Афін, а в Іспанії туристам пропонують приватний острів Тагомаго неподалік Ібіци.

