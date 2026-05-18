У мережі з'явився перший трейлер нового фільму Ніколаса Віндінга Рефна — прем'єра відбудеться в Каннах

У мережі вийшов перший трейлер нового фільму Ніколаса Віндінга Рефна — «Її особисте пекло». Прем’єра стрічки відбудеться на Каннському кінофестивалі вже сьогодні.

Одну з головних ролей у фільмі виконала Софі Тетчер, відома за серіалом «Шершні». Також у стрічці зіграв Чарльз Мелтон із «Рівердейлу».

Події стрічки «Її особисте пекло» розгортаються у футуристичному мегаполісі. За сюжетом, група акторок збирається в розкішному готелі для зйомок фантастичного фільму. У цей самий час місто тероризує серійний убивця на прізвисько Leather Man, який полює на жінок.

Раніше режисер отримав приз за найкращу режисуру в Каннах за кримінальний трилер «Драйв» із Раяном Гослінгом у головній ролі. Під час прем’єри у 2011 році фільм отримав 15-хвилинні овації — одні з найдовших в історії фестивалю.