Apple TV+ зняв документальний серіал про Мартіна Скорсезе

Ірина Маймур
Відеосервіс Apple TV+ зняв п'ятисерійний документальний проєкт про американського режисера Мартіна Скорсезе.

Стрічка має назву Mr. Scorsese (“Містер Скорсезе”), пише The Hollywood Reporter.

Проєкт досліджує життя та кар’єру режисера — від перших студентських робіт у Нью-Йоркському університеті до сучасних фільмів, що здобули світове визнання. За словами авторів, у центрі — теми, які хвилювали режисера впродовж усього творчого шляху, серед них — місце добра і зла в людській природі.

У серіалі використані матеріали з особистого архіву Скорсезе, а також великі інтерв’ю з ним і його друзями, родиною та колегами. Серед них — Роберт Де Ніро, Денієл Дей-Льюїс, Леонардо Ді Капріо, Мік Джаггер, Роббі Робертсон, Тельма Шунмейкер, Стівен Спілберг, Шерон Стоун, Джоді Фостер, Пол Шредер, Марґо Роббі, Кейт Бланшетт і Джей Кокс.

В одному з оприлюднених фрагментів Скорсезе та його колеги згадують, як він відстояв фінальний монтаж фільму "Таксист", що ледь не вийшов у зміненій версії.

"Вони все одно знищать фільм, розумієш? Тож нехай уже я його знищу. Я це зроблю. Але перед тим, як знищити, я його вкраду", — зізнається режисер у відео.

Режисерка Mr. Scorsese — Ребекка Міллер, відома за стрічками "Особиста швидкість", "Анджела" та документальним фільмом про сценариста й свого батька "Артур Міллер: Письменник".

Вона зазначила, що створення серіалу було її мрією через можливість спілкуватися з легендами кіно й отримати доступ до унікальних архівів.

Усі п’ять епізодів стрічки вийдуть на Apple TV+ 17 жовтня цього року.

Опубліковано: 12 серпня 2025
