Останній газетяр Парижа отримає нагороду від Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон у вересні нагородить 73-річного вуличного продавця газет Алі Акбара Національним орденом “За заслуги”.

Про це повідомляє Reuters.

Акбар переїхав до Франції з пакистанського міста Равалпінді в 1973 році та почав продавати сатиричний тижневик Charlie Hebdo студентам Сорбонни й сусідніх вишів. Тоді вулична торгівля пресою вже занепадала, адже телебачення витісняло друковані медіа як головне джерело новин, а з появою інтернету цей процес пришвидшився.

Попри це, Акбар досі продає газети на терасах кафе й ресторанів Латинського кварталу. Сьогодні його головний товар — Le Monde. Він працює майже без вихідних, по вісім годин на день, продаючи щодня близько 20 примірників.

“Я намагаюся жартувати, щоб люди сміялися. Хочу діставатися до сердець людей, а не до їхніх кишень”, — зізнався Акбар.

Для багатьох парижан він уже став частиною міського життя.

“Алі — це інституція. Я купую в нього Le Monde щодня. Насправді, ми робимо для нього трохи більше, ніж просто купуємо газету — п’ємо каву, іноді обідаємо разом”, — розповіла постійна клієнтка Марі-Лор Карр’єр.

Фото: REUTERS / Stephanie Lecocq