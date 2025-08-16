Співачка SZA стала артдиректоркою Vans

Американська співачка SZA та бренд взуття й одягу Vans оголосили про багаторічне партнерство.

На посаді артдиректорки SZA розроблятиме рекламні кампанії та братиме участь у створенні ексклюзивних колекцій одягу й взуття бренду.

У Vans зазначають, що SZA втілює їхню філософію Off The Wall: “Мисткиня, яка керується творчим наміром і самоприйняттям, надихаючи інших робити те саме”.

“Як артдиректорка, я прагну показати, що радість, спільнота, креативність і мода взаємопов’язані. Що людяність, культура й взаємозв’язок залишаються точками дотику”, — каже SZA.

До анонсу партнерства співачка та Vans випустили маніфест бренду й кампейн, у якому артистка з’явилася у своїй улюбленій моделі Vans — Knu Skool.

“У Vans я почуваюсь вільною”, — додала вона.

SZA (повне ім'я якої Солана Імані Рове) — американська співачка, 5-разова володарка премії "Ґреммі". Також вона є авторкою пісень для інших артистів, зокрема Нікі Мінаж, Бейонсе, Тревіса Скотта та Ріанни.

Фото: Vans, SZA