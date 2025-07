Daft Punk і бренд PLEASURES випустили спільну колекцію

Французький електронний дует Daft Punk і американський стрітвер-бренд PLEASURES випустили спільну капсульну колекцію.

Про це пише Hypebeast.

Капсула присвячена візуальній спадщині гурту — від культових шоломів до графіки з кліпів і обкладинок альбомів. До неї увійшли сорочки, футболки, штани, шорти, бомбери, зіп-худі й аксесуари.

У колекції — повний набір відсилань для фанів: футболка з елементами кліпу й текстом треку Technologic, стьобана куртка з вишитим на спині треклистом альбому Discovery та штани із силуетами шоломів Daft Punk на колінах.

Деякі речі прикрашені графікою з Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem — аніме-фільму, що візуалізував альбом Discovery.

Одна з найефектніших речей капсули — худі з блискавкою, яке застібається до маківки і повторює форму культових шоломів Daft Punk.

У лінійці аксесуарів є футбольний м’яч з обкладинкою альбому Random Access Memories, бейсболки та інші речі з вишивкою логотипів Daft Punk і PLEASURES.

Продажі колекції стартували 16 липня на офіційному сайті PLEASURES.

Фото: Jason Landis / PLEASURES