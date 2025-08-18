Помер легендарний голлівудський каскадер із обкладинки Pink Floyd

Американський каскадер Ронні Ронделл-молодший помер у віці 88 років. Він відомий завдяки роботі над понад 200 фільмами, а також тим, що був “палаючою людиною” на обкладинці альбому “Wish You Were Here” (1975) гурту Pink Floyd.

Про це пише Euronews.

Для зйомки обкладинки альбому Ронні одягнув вогнетривкий костюм і покрив себе захисним гелем, після чого його підпалили. На фотографії він потискає руку іншому каскадеру — Денні Роджерсу. Під час зйомок Ронделл-молодший втратив брову і вуса, але зазначав, що це “не надто загрожувало життю”.

Кар'єра Ронні Ронделла-молодшого тривала з 1955 по 2003 рік. Він виконував трюки у таких відомих фільмах, як “Матриця: Перезавантаження”, “Смертельна зброя”, “Смерч”, “Ворон” та багатьох інших. Каскадер також працював над телесеріалами, серед яких “Ангели Чарлі” та “Рятувальники Малібу”.

Опубліковано: 18 серпня 2025
