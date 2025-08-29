Maison Margiela вперше обрав амбасадорку — нею стала Майлі Сайрус

Ірина Маймур
Французький модний дім Maison Margiela вперше за майже 40 років запросив зірку для своєї кампанії. Обличчям стала американська співачка Майлі Сайрус, пише Dazed.

28 серпня в Instagram бренду з’явилися світлини співачки, зняті фотографом Паоло Роверсі. На фото Сайрус демонструє колекцію осінь-зима 2025, зокрема в образі, що відсилає до техніки Margiela bianchetto — коли тіло й одяг покривають білою фарбою

Колекція акцентує на одязі зі слідами часу — зім’ятому, вицвілому, залатаному, що підкреслює красу речей, які зберігають історію.

Maison Margiela від свого заснування у 1988 році уникав зіркових кампаній, відстоюючи принцип анонімності. Це рішення стало переломним для бренду, але водночас Роверсі зберіг його ідею: на багатьох знімках обличчя співачки залишається у тіні чи приховане одягом.

“Стояти оголеною у модній кампанії — це щось справді значуще: на мені була лише фарба для тіла і фірмові білі Tabi-черевики. У той момент ми з Margiela стали єдиним цілим”, — сказала Сайрус.

Це перша офіційна співпраця співачки з брендом. До цього вона вже виходила у його вбранні на церемонії "Греммі-2024" та вечірці Vanity Fair після “Оскара” у 2025 році.

Фото: Paolo Roversi / Maison Margiela

Опубліковано: 29 серпня 2025
