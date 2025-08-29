Maison Margiela вперше обрав амбасадорку — нею стала Майлі Сайрус

Французький модний дім Maison Margiela вперше за майже 40 років запросив зірку для своєї кампанії. Обличчям стала американська співачка Майлі Сайрус, пише Dazed.

28 серпня в Instagram бренду з’явилися світлини співачки, зняті фотографом Паоло Роверсі. На фото Сайрус демонструє колекцію осінь-зима 2025, зокрема в образі, що відсилає до техніки Margiela bianchetto — коли тіло й одяг покривають білою фарбою

Колекція акцентує на одязі зі слідами часу — зім’ятому, вицвілому, залатаному, що підкреслює красу речей, які зберігають історію.

Maison Margiela від свого заснування у 1988 році уникав зіркових кампаній, відстоюючи принцип анонімності. Це рішення стало переломним для бренду, але водночас Роверсі зберіг його ідею: на багатьох знімках обличчя співачки залишається у тіні чи приховане одягом.

“Стояти оголеною у модній кампанії — це щось справді значуще: на мені була лише фарба для тіла і фірмові білі Tabi-черевики. У той момент ми з Margiela стали єдиним цілим”, — сказала Сайрус.

Це перша офіційна співпраця співачки з брендом. До цього вона вже виходила у його вбранні на церемонії "Греммі-2024" та вечірці Vanity Fair після “Оскара” у 2025 році.

Фото: Paolo Roversi / Maison Margiela