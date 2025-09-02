У Києві попрощалися з ексголовою Верховної Ради Андрієм Парубієм: фото

30
Артем Черничко
share share

На Майдані Незалежності в Києві 1 вересня відбувся публічний вечір пам'яті та прощання з народним депутатом, колишнім головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, якого вбили у Львові 30 серпня.

Вшанувати пам'ять Парубія прийшли кілька сотень людей — зокрема, політики, військові та громадські діячі. Зі сцени лунали спогади про нього як коменданта Майдану, співавтора важливих реформ і борця за українську ідентичність.

Андрій Парубій — український політик і державний діяч, учасник Помаранчевої революції та Революції гідності. Обіймав посади секретаря РНБО та спікера Верховної Ради, а також був депутатом чотирьох скликань парламенту.

Поховання політика відбудеться 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові.

На сайті Київради напередодні зареєстрували петицію щодо перейменування однієї з вулиць столиці на честь Андрія Парубія.

Фото: Назар Фурик, спеціально для БЖ

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 02 вересня 2025
share share
Вийшов трейлер "Будинку Ґіннеса" — історичного серіалу від творця "Гострих картузів" Вийшов трейлер "Будинку Ґіннеса" — історичного серіалу від творця "Гострих картузів" Вулицю Регенераторну в Києві просять перейменувати на честь Героїв Іловайська Вулицю Регенераторну в Києві просять перейменувати на честь Героїв Іловайська У Львові збудували меморіальний павільйон із пресованої землі У Львові збудували меморіальний павільйон із пресованої землі Під час реставрації Будинку вчителя знайшли автентичні елементи Під час реставрації Будинку вчителя знайшли автентичні елементи
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.