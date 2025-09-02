У Києві попрощалися з ексголовою Верховної Ради Андрієм Парубієм: фото
На Майдані Незалежності в Києві 1 вересня відбувся публічний вечір пам'яті та прощання з народним депутатом, колишнім головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, якого вбили у Львові 30 серпня.
Вшанувати пам'ять Парубія прийшли кілька сотень людей — зокрема, політики, військові та громадські діячі. Зі сцени лунали спогади про нього як коменданта Майдану, співавтора важливих реформ і борця за українську ідентичність.
Андрій Парубій — український політик і державний діяч, учасник Помаранчевої революції та Революції гідності. Обіймав посади секретаря РНБО та спікера Верховної Ради, а також був депутатом чотирьох скликань парламенту.
Поховання політика відбудеться 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові.
На сайті Київради напередодні зареєстрували петицію щодо перейменування однієї з вулиць столиці на честь Андрія Парубія.
Фото: Назар Фурик, спеціально для БЖ