У Києві попрощалися з ексголовою Верховної Ради Андрієм Парубієм: фото

На Майдані Незалежності в Києві 1 вересня відбувся публічний вечір пам'яті та прощання з народним депутатом, колишнім головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, якого вбили у Львові 30 серпня.

Вшанувати пам'ять Парубія прийшли кілька сотень людей — зокрема, політики, військові та громадські діячі. Зі сцени лунали спогади про нього як коменданта Майдану, співавтора важливих реформ і борця за українську ідентичність.

Андрій Парубій — український політик і державний діяч, учасник Помаранчевої революції та Революції гідності. Обіймав посади секретаря РНБО та спікера Верховної Ради, а також був депутатом чотирьох скликань парламенту.

Поховання політика відбудеться 2 вересня на Личаківському цвинтарі у Львові.

На сайті Київради напередодні зареєстрували петицію щодо перейменування однієї з вулиць столиці на честь Андрія Парубія.

Фото: Назар Фурик, спеціально для БЖ