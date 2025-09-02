Помер художник Радна Сахалтуєв — автор "Острова скарбів" і "Як козаки у хокей грали"

31 серпня на 91-му році життя помер український художник бурятського походження, плакатист, графік і мультиплікатор Радна Сахалтуєв.

Про це повідомив кінознавець Сергій Тримбач.

Сахалтуєв працював на кіностудії “Київнаукфільм”, де створив багато мультфільмів — "Як козаки у хокей грали" з Володимиром Дахном та Тадеушем Павленком, "Сімейний марафон" із Володимиром Дахном, "Свіччине весілля" з Тадеушом Павленком за однойменною п'єсою Івана Кочерги, "Опудало" і "Казка про місячне світло" з Іриною Гурвич та багато інших.

Однак найвідоміші та найпопулярніші кінороботи Сахалтуєв створив разом із режисером Давидом Черкаським. Серед них: "Пригоди капітана Врунгеля", "Лікар Айболить" та "Острів скарбів".

"Роль Радни Сахалтуєва у процесі витворення української анімації годі переоцінити", — зазначає Тримбач.

У 1970–1980-х він також був художником сатиричного журналу “Перець” та оформлював дитячий журнал “Пізнайко”. Крім того, працював над численними книжковими ілюстраціями.

Радна Сахалтуєв народився 1935 року в Улан-Уде (Бурятія). Закінчив Всесоюзний державний інститут кінематографії в Москві, а у 1961 році переїхав до Києва, де приєднався до творчого об’єднання художньої мультиплікації. У 2008 році отримав звання народного художника України.

Тримбач назвав його ключовою постаттю української анімації та порівняв команду митців, серед яких був Сахалтуєв, із “піратами, які створювали власні правила гри в кіно”.

Фото: Сергій Тримбач