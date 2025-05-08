Мультфільм "Червона зона" Ірини Цілик презентують на Міжнародному фестивалі у Франції

Повнометражний анімаційний проєкт "Червона зона" режисерки Ірини Цілик та процюсерки Дар'ї Бассель представлять на Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів в Ансі.

Про це повідомили на кінокомпанії Moon Man.

“Червона зона” — це особиста історія режисерки, поетки, дружини військового і матері підлітка про типовий день у Києві в умовах воєнного часу. Це історія про опір і прекрасних, сильних людей у темні часи.

Щороку на кіноринку Mifa Market в Annecy представляють найкращі оригінальні анімаційні кінопроєкти, що перебувають у розробці. Традиційно проєкти були представлені у 4 категоріях — художні фільми, короткометражні фільми, телесеріали та імерсивні проєкти. У 2025 запущено нову категорію, яка присвячена анімаційним документальним фільмам, де й буде презентовано “Червону зону”. Подія триватиме з 10 до 13 червня 2025 року.

“Червона зона” створюється кінокомпанією Moon Man у копродукції з Marion Guth з a_BAHN (Люксембург) та з Jean-François Le Corre з Vivement Lundi (Франція) та за підтримки European Solidarity Fund for Ukrainian Filmmakers, Luxembourg Film Fund, IDFA Bertha Fund, Breton fund, Bretagne Cinéma, Eurimages (Development Award), Chicken & Egg Pictures, Women Make Movies, International Media Support, Documenting Ukraine (IWM).

Ірина Цілик – українська кінорежисерка, письменниця, авторка поетичних і прозових творів, кіносценаріїв. Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка та американського кінофестивалю "Санденс". Була режисеркою стрічок "Земля блакитна, ніби апельсин", "Я і Фелікс", "Бачення метелика" та інших.

Фото: Moon Man