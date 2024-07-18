У Києві відкрили перший в Україні ветеранський хаб ЛГБТ+ військових.

Про це повідомило hromadske.

Хаб відкрила громадська організація “Українські ЛГБТ військові”, аби створити безпечний простір для ЛГБТ+ ветеранів, військових та їхніх союзників.

Тут надаватимуть психологічну та юридичну підтримку. Також працюватимуть сексологи, аби допомогти військовим впоратися з травмами війни чи прийняти свою сексуальну орієнтацію.

На відкриття хабу провели вечір творчості, зокрема представили виставку відкритих ЛГБТ-військових, а також тих, хто вже загинув, хто за життя не встиг здійснити камінг-аут — на їхніх портретах обличчя були приховані.

“Їхні обличчя закриті для того, щоб захистити їх від аутингу, від можливої гомофобії, якої вони не бажали мати за життя”, — пояснив очільник організації “Українські ЛГБТ+ військові” Віктор Пилипенко.

Фото: Денис Булавін/hromadske