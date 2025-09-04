Помер легендарний модельєр Джорджо Армані — йому був 91 рік

У віці 91 року пішов із життя всесвітньо відомий італійський модельєр Джорджо Армані, засновник однойменного модного дому.

Про це повідомила компанія Armani.

"З безмежним сумом Armani Group оголошує про смерть свого творця, засновника і невтомного рушія: Джорджо Армані", — йдеться у заяві.

У дописі бренду зазначено, що дизайнер, якого співробітники поважно називали "Іль Сеньйор Армані", працював до останніх днів, присвячуючи себе компанії, колекціям та численним проєктам.

За роки своєї діяльності Джорджо Армані створив глобальну імперію, що охоплювала не лише одяг (Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani Privé), а й дизайн інтер'єрів (Armani/Casa).

"Він одягнув жінок у костюми, такі ж революційні, як і у Chanel, створивши одяг, що випромінював силу та впевненість, — зазначає модний критик Александр Ф'юрі. — Це стало рушійною силою соціальної революції працюючих жінок 1980-х. Водночас він "розслабив" чоловічий стиль, розібравши на частини традиційний крій, і цим змінив те, як створюють майже кожен сучасний костюм у світі."

Церемонія прощання відбудеться в Мілані 6-7 вересня в Armani/Teatro. Похорон пройде приватно, згідно з побажаннями дизайнера.

Опубліковано: 04 вересня 2025
