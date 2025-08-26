Виставка про моду стала другою найвідвідуванішою в історії Лувру

Артем Черничко
Паризький Лувр встановив новий рекорд: виставка “Louvre Couture”, присвячена моді, стала другою найвідвідуванішою за всю історію музею. Експозиція залучила понад мільйон відвідувачів, пише Euronews.

Виставка тривала з 24 січня до 24 серпня 2025 року, об'єднавши шедеври з відділу декоративного мистецтва Лувру та відомі твори сучасної моди від 1960-х до сьогодні.

Експозиція охоплювала майже 9 тисяч м² і включала близько 100 одиниць одягу й аксесуарів від 45 модних будинків і дизайнерів, зокрема Юбера де Живанші, Тома Брауна, Александра Макквіна, Карла Лагерфельда та Джона Гальяно.

Виставка “Louvre Couture” зібрала 1 мільйон 59 тисяч відвідувачів, поступившись лише експозиції, присвяченій Леонардо да Вінчі, яка у 2019-2020 роках зібрала 1 мільйон 72 тисячі гостей.

Опубліковано: 26 серпня 2025
