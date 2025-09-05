Хлоя Маль: кому Анна Вінтур передає шефство у Vogue

2 вересня медіахолдинг Condé Nast оголосив, що новою головою редакційного контенту американського Vogue стане Хлоя Маль. Ця посада не була вакантною з 1988 року, коли журнал очолила Анна Вінтур. БЖ зібрав короткий профайл керівниці найвпливовішого модного видання.

Хлої Маль 39 років. Її батько — режисер Луї Маль, один із лідерів французької “нової хвилі” у кінематографі на рівні з Жан-Люком Годаром і Франсуа Трюффо. Мати — американська акторка й модель Кендіс Берген, відома за стрічками “Міс Конгеніальність” та “Стильна штучка”.

Одна з відомих байок у редакції Vogue: у серіалі “Секс і місто” керівницю Керрі Бредшоу в журналі зіграла саме мати Маль. Тепер її донька сама очолює американський Vogue. У розмові з The New York Times Маль визнала : “Я горда nepo baby (дитина відомої особистості — ред.). Це дало мені старт, але змусило працювати ще більше, аби довести свою цінність”.

Хлоя Маль та її мама Кендіс Берген на церемонії вручення премії "Золотий глобус". Фото: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Після навчання у Браунському університеті і семестру в Сорбонні дівчина стажувалася в The New York Observer. У 2011-му отримала посаду редакторки Vogue. У 2016 році Маль пішла зі штату, але залишилася постійною контриб’юторкою журналу. Окрім Vogue, її матеріали з’являлися в The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest та WWD.

Найбільшої впізнаваності Маль приніс запуск подкасту The Run-Through у співавторстві з редакторкою британської філії Vogue Чіомою Ннаді. Щотижня вони обговорювали головні події у світі моди — від Балу Інституту костюма музею Метрополітен до розбору гардероба королеви Іспанії Ізабелли.

Хлоя Маль на Met Gala 2024. Фото: Angela Weiss / AFP

У 2023 році Маль призначили редакторкою усього цифрового контенту Vogue. За два роки трафік сайту подвоївся (він має 14,5 мільйона читачів), команда розробила нові розсилки, з’явилися нові формати й спецпроєкти — Dogue (іронічний Vogue для собак) та Vintage Guide (путівник по вінтажних речах і трендах). Зараз де-факто Маль виконує обов’язки головної редакторки, але де-юре посада називається так: голова контенту (Head of Editorial Content). Маль відповідатиме за всі матеріали, що виходять у журналі та на сайті. Водночас Анна Вінтур залишається глобальною редакторкою Vogue та контент-директоркою Condé Nast.

“Сьогодні, коли світ моди та суспільство загалом змінюються, ми повинні залишатися водночас і символом традиції, і рушієм нового. Хлоя не раз доводила, що здатна поєднати історію американського Vogue із його майбутнім. Я дуже рада продовжувати працювати з нею — не лише як наставниця, а й як учениця, поки вона веде нас і нашу аудиторію вперед, у нову епоху", — заявила Анна Вінтур.

Команда Vogue. Фото: Instagram Хлої Маль

Видання Reuters і The Guardian відзначили вміння Маль працювати над складними профайлами й інтерв’ю, а також отримувати інсайдерський матеріал з весілля онуки Джо Байдена Наомі та весілля Лорен Санчес і Джеффа Безоса. Профільна преса очікує, що за керівництва Маль редакція більше працюватиме над онлайн-форматами і зменшить публікацію фізичних копій журналу. Принаймні таке припущення підтверджувало б слова генерального директора Condé Nast Роджера Лінча, який у 2022 році заявив, що вони “більше не є журнальною компанією”.

Хлоя Маль на відкритті сезону Метрополітен-опери 2015-2016. Фото: Dave Kotinsky / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP