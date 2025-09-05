Хлоя Маль: кому Анна Вінтур передає шефство у Vogue

187
Ірина Маймур
share share

2 вересня медіахолдинг Condé Nast оголосив, що новою головою редакційного контенту американського Vogue стане Хлоя Маль. Ця посада не була вакантною з 1988 року, коли журнал очолила Анна Вінтур. БЖ зібрав короткий профайл керівниці найвпливовішого модного видання.

Хлої Маль 39 років. Її батько — режисер Луї Маль, один із лідерів французької “нової хвилі” у кінематографі на рівні з Жан-Люком Годаром і Франсуа Трюффо. Мати — американська акторка й модель Кендіс Берген, відома за стрічками “Міс Конгеніальність” та “Стильна штучка”.

Одна з відомих байок у редакції Vogue: у серіалі “Секс і місто” керівницю Керрі Бредшоу в журналі зіграла саме мати Маль. Тепер її донька сама очолює американський Vogue. У розмові з The New York Times Маль визнала: “Я горда nepo baby (дитина відомої особистості — ред.). Це дало мені старт, але змусило працювати ще більше, аби довести свою цінність”.

Хлоя Маль та її мама Кендіс Берген на церемонії вручення премії "Золотий глобус". Фото: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Після навчання у Браунському університеті і семестру в Сорбонні дівчина стажувалася в The New York Observer. У 2011-му отримала посаду редакторки Vogue. У 2016 році Маль пішла зі штату, але залишилася постійною контриб’юторкою журналу. Окрім Vogue, її матеріали з’являлися в The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest та WWD.

Найбільшої впізнаваності Маль приніс запуск подкасту The Run-Through у співавторстві з редакторкою британської філії Vogue Чіомою Ннаді. Щотижня вони обговорювали головні події у світі моди — від Балу Інституту костюма музею Метрополітен до розбору гардероба королеви Іспанії Ізабелли.

Хлоя Маль на Met Gala 2024. Фото: Angela Weiss / AFP

У 2023 році Маль призначили редакторкою усього цифрового контенту Vogue. За два роки трафік сайту подвоївся (він має 14,5 мільйона читачів), команда розробила нові розсилки, з’явилися нові формати й спецпроєкти — Dogue (іронічний Vogue для собак) та Vintage Guide (путівник по вінтажних речах і трендах). Зараз де-факто Маль виконує обов’язки головної редакторки, але де-юре посада називається так: голова контенту (Head of Editorial Content). Маль відповідатиме за всі матеріали, що виходять у журналі та на сайті. Водночас Анна Вінтур залишається глобальною редакторкою Vogue та контент-директоркою Condé Nast.

“Сьогодні, коли світ моди та суспільство загалом змінюються, ми повинні залишатися водночас і символом традиції, і рушієм нового. Хлоя не раз доводила, що здатна поєднати історію американського Vogue із його майбутнім. Я дуже рада продовжувати працювати з нею — не лише як наставниця, а й як учениця, поки вона веде нас і нашу аудиторію вперед, у нову епоху", — заявила Анна Вінтур.

Команда Vogue. Фото: Instagram Хлої Маль

Видання Reuters і The Guardian відзначили вміння Маль працювати над складними профайлами й інтерв’ю, а також отримувати інсайдерський матеріал з весілля онуки Джо Байдена Наомі та весілля Лорен Санчес і Джеффа Безоса. Профільна преса очікує, що за керівництва Маль редакція більше працюватиме над онлайн-форматами і зменшить публікацію фізичних копій журналу. Принаймні таке припущення підтверджувало б слова генерального директора Condé Nast Роджера Лінча, який у 2022 році заявив, що вони “більше не є журнальною компанією”.

Хлоя Маль на відкритті сезону Метрополітен-опери 2015-2016. Фото: Dave Kotinsky / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Своє призначення в інтерв’ю WSJ Magazine Маль прокоментувала так: “Я хочу, щоб Vogue був місцем, де традиція зустрічається з новим — де ми шануємо архіви, але водночас говоримо мовою сьогодення”.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 05 вересня 2025
share share
Головну площу Венеції прикрасили 100 портретами мігрантів Головну площу Венеції прикрасили 100 портретами мігрантів Ґільєрмо дель Торо розпродає свою колекцію жахів на аукціоні Ґільєрмо дель Торо розпродає свою колекцію жахів на аукціоні У США збудували ротонду з майже 7 тисяч деталей, яка світиться вночі У США збудували ротонду з майже 7 тисяч деталей, яка світиться вночі У Фукусімі зведуть дерев’яний стадіон — він стане символом відродження У Фукусімі зведуть дерев’яний стадіон — він стане символом відродження
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.