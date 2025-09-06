Сергій Майдуков — серед ілюстраторів постера до 100-річчя The New Yorker

Український художник Сергій Майдуков долучився до створення ювілейного постера американського журналу The New Yorker, якому цьогоріч виповнюється 100 років.

Про це він написав в Instagram.

У проєкті взяли участь 100 ілюстраторів, кожен з яких представив власну інтерпретацію числа 100.

“Велика честь для мене бути серед колег, чиїми роботами я захоплююсь роками”, — зазначив художник.

До створення постера також долучилися німецький дизайнер й ілюстратор Крістоф Німанн, карикатуристка The New Yorker Роз Част, нідерландський художник Йост Сварте та інші відомі ілюстратори.

Плакат доступний у розмірі 60,9 × 91,4 см. Його можна купити за $39 (близько 1600 грн).

Майдуков регулярно співпрацює із закордонними журналами та ЗМІ, серед яких — The New Yorker, The New York Times, The Economist, The Guardian Weekly, The Washington Post та інші. Також художник проілюстрував кілька книг, зокрема, “Розстріляне відродження” ("Основи"), 2001: A Space Odyssey (Moppet Books). Окремі його ілюстрації є в Бібліотеці Конгресу США. Роботи Майдукова були відзначені 3x3 Mag, AIGA The Eye on Design та потрапили у лонгліст World Illustration Awards.

Зображення: Сергій Майдуков / The New Yorker

Опубліковано: 06 вересня 2025
